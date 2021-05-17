Почали прийом заяв на отримання пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з 17 травня розпочав приймати заяви про намір отримати пільговий іпотечний кредит на придбання житла за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW.

Про це передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані як кандидати для отримання кредиту згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980, просимо ознайомитися з інформаціїєю”, - закликали у відомстві.

Зокрема, там йдеться про те, що відповідно до умов порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW) Держмолодьжитло буде здійснювати внесення до реєстру кандидатів на отримання пільгового іпотечного кредиту за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW осіб з реєстру кандидатів, що станом на 17 травня 2021 року зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв та анкет згідно з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Як повідомляв Укрінформ, порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції об’єднаних сил (ООС) на придбання житла затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980.