Іпотека може забезпечити до 2% зростання ВВП - експерт

Іпотека може забезпечити до 2% зростання ВВП та створення понад 100 тис. робочих місць - експерт

Як передає Укрінформ, про це під час Другого іпотечного форуму розповів експерт ринку нерухомості Олексій Коваль.

Запуск програми "Доступна іпотека 7%" він назвав "ефективним першим кроком для розвитку галузі".

"У деяких банках обсяги виданих іпотек вже збільшилися у понад 2 рази. Звичайно, це також ефект низької бази, однак загалом така динаміка свідчить про наявність величезного попиту. За нашими оцінками, протягом декількох років, завдяки мультиплікатору будівництва, масштабне іпотечне кредитування може дати ефект +1-2% до зростання ВВП, створивши додатково понад 100 тисяч робочих місць ", - сказав Коваль.

За словами експерта, проведення форумів для дискусії між представниками влади, забудовників, банків та незалежними експертами ринку нерухомості – це

гарний інструмент взаємодії, необхідний на старті програми.

«Програма іпотеки під 7% може стати пілотним проєктом для запуску повноцінного іпотечного ринку в Україні. Однак далі все залежить від якості комунікації між різними учасниками цього процесу, яка має проходити швидко, ефективно та відкрито», - вважає Коваль.

Другий іпотечний форум проходить 13 травня у Києві.

Під час форуму відбулося обговорення ключових питань підготовки Меморандуму щодо спільних намірів між представниками владних інституцій (НБУ, Мінфін, Комітет ВР, Фонд розвитку підприємництва, Укрфінжитло, Держмолодьжитло) та бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 березня 2021 року запрацювала державна програма «Доступна іпотека 7%». За умовами програми, об'єктом іпотеки може виступати квартира або приватний будинок. Максимальна вартість об'єкта - 2,5 млн грн, при цьому гранична сума іпотеки становить 2 млн грн. Кредит надається на термін до 20 років. Перший мінімальний внесок становить 15%, а іпотечна ставка - 7%.

За даними Мінфіну, уповноважені банки за програмою «Доступна іпотека 7%» станом на 5 травня цього року підписали 217 кредитних договорів на загальну суму 182,24 млн грн, причому як на первинному (28,92%), так і вторинному (71,08%) ринках житла.