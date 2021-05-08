За програмою «Доступна іпотека 7%» видали кредитів на ₴182 мільйони
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Крім того, банки розглядають 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% – вторинний.
У програмі задіяні 21 регіон і столиця. Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів, найактивнішими минулого тижня були м. Київ (43,0%) та Київська область (34,4%).
У міністерстві наголосили, що, незважаючи на карантинні обмеження та передсвяткові дні, зберігається тенденція розвитку програми. Приріст порівняно з даними на початок минулого тижня становить:
25% – кількості кредитів та 40% – суми кредитів;
15% – кількості заявок та 31% – суми заявок.
Як повідомляв Укрінформ, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня 2021 року на виконання ініціативи Президента України Володимира Зеленського.
За даними Мінфіну, на 26 квітня уповноважені банки підписали 173 іпотечні договори на загальну суму 139,25 млн грн.