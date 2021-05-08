За програмою «Доступна іпотека 7%» видали кредитів на ₴182 мільйони

За програмою «Доступна іпотека 7%» станом на 5 травня уповноважені банки підписали 217 кредитних договорів на загальну суму 182,24 мільйона гривень на первинному (28,92%) і вторинному (71,08%) ринках житла.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Крім того, банки розглядають 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% – вторинний.

У програмі задіяні 21 регіон і столиця. Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів, найактивнішими минулого тижня були м. Київ (43,0%) та Київська область (34,4%).

У міністерстві наголосили, що, незважаючи на карантинні обмеження та передсвяткові дні, зберігається тенденція розвитку програми. Приріст порівняно з даними на початок минулого тижня становить:

25% – кількості кредитів та 40% – суми кредитів;

15% – кількості заявок та 31% – суми заявок.

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Як повідомляв Укрінформ, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня 2021 року на виконання ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

За даними Мінфіну, на 26 квітня уповноважені банки підписали 173 іпотечні договори на загальну суму 139,25 млн грн.