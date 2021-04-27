За програмою «Доступна іпотека 7%» видали кредитів на ₴139 мільйонів - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Станом на 26 квітня поточного року уповноваженими банками з виконання державної програми «Доступна іпотека 7%» підписано 173 кредитні договори на загальну суму 139,25 млн грн, при чому як на первинному (31,66%), так і вторинному ринках (68,34%)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уповноваженими банками розглядаються 408 заявок на участь у програмі на загальну суму 363,66 млн грн, з яких 24,07% становить первинний ринок і 75,93% – вторинний.
У програмі задіяно 22 регіони та м. Київ. Найактивніші з них, відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів, є м. Київ (35,2%), Київська обл. (25,7%), Харківська обл. (7,2%), Львівська обл. (6,6%) та Рівненська обл. (4,4%).
Спостерігається постійний розвиток програми, незважаючи на карантинні обмеження, які негативно впливають на активність позичальників. Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить: + 36% – кількості кредитів та + 40% – суми кредитів; + 16% – кількості заявок та + 13% – суми заявок.
До державної програми «Доступна іпотека 7%» долучилися 14 уповноважених банків. У Мінфіні зауважують, що саме банк приймає рішення щодо видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
Як повідомляв Укрінформ, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня 2021 року на виконання ініціативи Президента Володимира Зеленського.
За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%; іпотечна ставка – 7%.