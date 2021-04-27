За програмою «Доступна іпотека 7%» видали кредитів на ₴139 мільйонів - Мінфін

Уповноваженими банками з виконання державної програми «Доступна іпотека 7%» станом на 26 квітня підписано 173 кредитні договори на загальну суму 139,25 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Станом на 26 квітня поточного року уповноваженими банками з виконання державної програми «Доступна іпотека 7%» підписано 173 кредитні договори на загальну суму 139,25 млн грн, при чому як на первинному (31,66%), так і вторинному ринках (68,34%)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уповноваженими банками розглядаються 408 заявок на участь у програмі на загальну суму 363,66 млн грн, з яких 24,07% становить первинний ринок і 75,93% – вторинний.

У програмі задіяно 22 регіони та м. Київ. Найактивніші з них, відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів, є м. Київ (35,2%), Київська обл. (25,7%), Харківська обл. (7,2%), Львівська обл. (6,6%) та Рівненська обл. (4,4%).

Спостерігається постійний розвиток програми, незважаючи на карантинні обмеження, які негативно впливають на активність позичальників. Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить: + 36% – кількості кредитів та + 40% – суми кредитів; + 16% – кількості заявок та + 13% – суми заявок.

До державної програми «Доступна іпотека 7%» долучилися 14 уповноважених банків. У Мінфіні зауважують, що саме банк приймає рішення щодо видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Як повідомляв Укрінформ, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня 2021 року на виконання ініціативи Президента Володимира Зеленського.

За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%; іпотечна ставка – 7%.