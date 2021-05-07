Переселенці зможуть отримати пільговий іпотечний кредит

В Україні завдяки грантовим коштам у сумі 24,5 млн євро, які надає уряд Німеччини, запрацює нова програма з надання пільгових іпотечних кредитів для внутрішньо переміщених осіб.

Про це розповів представник Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін в ефірі телеканалу "Дом", повідомляє Укрінформ.

"Програма передбачає револьверний фонд. Тобто гроші працюватимуть ще 20 років, і люди отримуватимуть нові кредити. Переселенці платитимуть кредит щомісяця, і ці гроші будуть підсумовуватися, а на них видаватимуться нові кредити. Але найголовніше — те, що грант безповоротний. Україні не потрібно буде віддавати гроші", — зазначив Калінін.

Точні умови участі в кредитуванні будуть оголошені після 11 травня. Проте уже відомо, що термін подання заявок буде довшим, ніж у минулих програмах.

"Час є, і не треба вже сьогодні або завтра бігти в "Держмолодьжитло", ночувати там, як це було в минулих програмах. Переселенці пам'ятають цей жах. Такого більше не буде. Термін буде більшим, ніж був у минулих програмах. Раніше було всього три дні, тому доводилося мало не ночувати під стінами "Держмолодьжитла", — наголосив представник Всеукраїнської асоціації переселенців.

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Отримати таку іпотеку зможуть лише переселенці. Нововведенням програми буде те, що учасників обиратимуть шляхом лотереї, а не за порядком черги.

"Це обов'язкова умова Німеччини. Тобто неважливо, яким ти будеш в черзі — переможців визначатимуть шляхом лотерей. Для цього був обраний міжнародний консультант, він прописував усі умови, як саме відбуватиметься лотерея. Найімовірніше, в онлайнформаті. Ніхто не зможе вплинути на процес. Програму реалізовуватиме "Держмолодьжитло", як і попередні. Всі умови будуть також на сайті цього відомства", — додав Калінін.

Також передбачається, що за умовами програми можна буде придбати житло як на первинному, так і на вторинному ринку.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками року роботи очолюваного ним уряду повідомив, що уряд працює над запровадженням роботи державної іпотечної установи і передачі житла в іпотеку громадянам, які цього потребують, зокрема, на довгі терміни.