В Україні на обліку - майже 1,5 мільйона переселенців

Станом на 5 травня в Україні обліковано 1 466 077 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

«Станом на 5 травня 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 466 077 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна щороку в середньому виділяє 3 мільярди гривень на адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Крім того, 28 квітня Кабінет Міністрів затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту у розмірі 25,5 млн євро, наданих німецьким банком KfW.