Мешканцям окупованих територій України планують спростити оформлення паспортів

Народні депутати планують спростити оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу", про це розповів один з ініціаторів відповідного законопроєкту №4564, заступник голови депутатської фракції "СН" у Верховній Раді Максим Ткаченко.

"Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт. І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі", - розповів Ткаченко.

Водночас планується скасувати довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Для того, щоб зрозуміти, що людина дійсно живе на окупованих територіях за тією адресою, яку вона хоче вказати у реєстрації, Державна міграційна служба може використовувати інформацію з Державного реєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру.

"Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах. Якщо ж через якісь причини треба замінити паспорт або вклеїти у нього фотокартку за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі", - зазначив Ткаченко.

Депутат пояснив, що з 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

"Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити", - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

Депутат підтвердив, що за Законом «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», відсутність реєстрації не може бути підставою для обмеження прав та свобод людини. Однак на практиці все складається інакше.

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Зокрема, без позначки у паспорті виникає безліч складнощів у повсякденному житті: практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря, виникають проблеми з оформленням кредитів, банківських карт. Важко отримати довідки від державних установ, а до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишу.

"На жаль, луганчанам та донеччанам з непідконтрольної частини Донбасу, а також мешканцям Криму тією чи іншою мірою доводиться стикатися з усіма цими проблемами. Тому маємо якомога швидше законодавчо врегулювати це питання", - сказав Ткаченко.

Як зауважив депутат, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні відповідний законопроєкт №4564 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".