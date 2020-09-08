В Україні запускають чат-бот для кримчан

В Укрінформі у вівторок презентували чат-бот для відповідей на найбільш поширені запитання кримчан про адміністративні послуги, що їх надає держава.

За задумом авторів проекту - представництва Президента України в Автономній Республіці Крим - чат-бот значно підвищить якість і доступ до цих послуг. Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомила перший заступник Постійного представника Президента України в АРК Дарʼя Свиридова, передає кореспондент агентства.

"Наша команда у співпраці з представниками інших органів влади та неурядових організацій багато працювала над різними інструментами, які б дозволили спростити і підняти якість доступу до послуг, які надає держава жителям окупованих територій. І одним з тих інструментів, який став результатом нашої роботи і аналізу запитів тих послуг, з якими найчастіше звертаються мешканці окупованих територій, стала ідея створення чат-боту", - сказала Свиридова.

За її словами, новий ресурс вже почав працювати в месенджері Telegram і готовий відповідати на найбільш поширені запитання кримчан, такі як отримання паспорту громадянина України або зміна фото на паспорті, а також отримання свідоцтва про народження і смерть, що сталися на території Криму.

Крім відповідей на питання про доступ до паспортних столів України, чат-бот зможе повідомляти про ситуацію на КПВВ і умови переходу через адміністративний кордон з окупованим Кримом.

Як підкреслила Свиридова, служби представництва Президента України в АРК до 90 відсотків часу витрачають на відповіді на подібні запитання.

"Щоб підняти якість відповідей, зняти напруженість роботи наших служб звернень, щоб зосередитися над вирішенням більш складних питань людей, ми разом з колегами зупинилися на такому інструменті, як чат-бот", - пояснила держслужбовець.

Вона підкреслила, що в нинішніх умовах карантинних обмежень оперативна і якісна робота чат-бота в режимі 24 години на добу 7 днів на тиждень стане вирішенням багатьох проблем громадян України на окупованих територіях.

Як повідомила чиновниця, в даний час автори проекту працюють над тим, щоб чат-бот був доступний "не тільки на базі месенджера Telegram, а й на інших майданчиках, які затребувані на території окупованого Криму".

Крім того, вона додала, що представництво Президента в АРК спільно з іншими міністерствами і відомствами працює над "доступом до інших адміністративних послуг в режимі онлайн".

Проект чат-бота для кримчан був розроблений представництвом Президента України в АРК спільно з правозахисною організацією КримSOS і Української Гельсінської спілкою з прав людини.