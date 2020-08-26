Чат-бот заблокував у Телеграмі вже півтори тисячі "наркоадрес"

За допомогою користувачів чат-бота «СтопНаркотик» у Телеграмі вже заблоковано 1500 «наркоадрес».

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Небайдужі громадяни – користувачі Telegram чат-бота «СтопНаркотик» допомогли заблокувати 1500 електронних адрес у месенджері Telegram, що використовували зловмисники для незаконного збуту наркотиків через мережу Інтернет, у тому числі: 10 «наркокрамниць», що працювали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; 3 «наркокрамниці» в Автономній Республіці Крим», - йдеться у повідомленні.

Чат-бот «СтопНаркотик» був розроблений курсантами та науково-педагогічними працівниками факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ.

Він має можливість отримувати від користувачів фотографії написів («графіті») та наліпок з «рекламою наркоадрес» із зазначенням GPS-координат або фізичних адрес, де вони були виявлені; знімки екранів (скріншоти) з «рекламою наркоадрес» у популярних соціальних комп’ютерних мережах; електронні адреси в Телеграмі та сайтів в Інтернеті, які використовують зловмисники для продажу наркотиків; адреси, за якими здійснюється продаж наркотиків в населених пунктах;

Крім того, чат-бот має можливість залучати громадян до блокування е-адрес у Телеграмі шляхом надсилання скарг до адміністрації месенджера з відомостями про адреси, за допомогою яких здійснюється незаконне розповсюдження наркотиків; деактивації (зафарбовування) «графіті» (написів) з «наркоадресами».

Наразі до користувачів чат-боту долучилися більше 30 тисяч осіб, у тому числі мешканці тимчасово окупованих територій України.

За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку більше 20 тисяч зображень з «рекламою» е-адрес «Іінтернет-наркокрамниць»; майже 30 тисяч е-адрес у Телеграмі; 2320 гіперпосилань на сайти.