Кіберполіція разом з компанією "Київстар" заблокувала шахрайський сайт

Працівники кіберполіції спільно з компанією «Київстар» заблокували шахрайський ресурс, який зовні був схожий на ресурс телекомунікаційної компанії.

Про це інформує департамент кіберполіції Національної поліції, передає Укрінформ.

“Зловмисники створили фішинговий сайт, який зовні був схожий на ресурс телекомунікаційної компанії. Шахраї пропонували абонентам встановити мобільний додаток для отримання певних бонусів. Однак у випадку встановлення такого застосунку зловмисники могли отримати доступ до телефона та персональних даних користувачів”, - йдеться у повідомленні.

Фішинговий ресурс було заблоковано та вжито заходів щодо недопущення отримання доступу до персональних даних абонентів.

Кіберполіція радить абонентам ретельно перевіряти джерела та встановлювати лише офіційне програмне забезпечення і не розголошувати персональні дані стороннім особам.

У відомстві зазначають, що обіцянка вигоди (виграш, грошова винагорода, більш вигідні умови користування послугами тощо) є характерною рисою шахрайства, і якщо під час розмови з представниками мобільних операторів виникають сумніви, потрібно телефонувати на офіційну гарячу лінію чи до call-центру оператора.

Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України / Facebook