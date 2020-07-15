Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали близько 500 осіб через онлайн-магазини

Працівники кіберполіції встановили онлайн-шахраїв, які ошукали майже 500 громадян на понад 4 млн грн.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими підрозділами Нацполіції, під процесуальним керівництвом органів прокуратури, викрили 49 осіб, причетних до шахрайства. Викриття відбулося в ході оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення незаконних call-центрів та онлайн-шахраїв», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже у всіх регіонах України кіберполіція встановила осіб, які у соціальних мережах та на сайтах оголошень розміщували інформацію з продажу неіснуючих товарів і послуг. Зокрема, зловмисники «продавали» одяг, взуття, побутову техніку, меблі, тварин тощо.

Також правоохоронці виявили фіктивні пропозиції з оренди житла та послуг з переробки деревини.

«Аналогічні злочини викрили у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Черкаській областях. Там правопорушники для своїх махінацій створювали власні вебсайти та вимагали повну передоплату за товари і послуги. Після отримання грошей шахраї зникали», - уточнюється у повідомленні.

Також в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях поліцейські викрили незаконну діяльність call-центрів.

За інформацією кіберполіції, правопорушники телефонували потерпілим, представлялись працівниками служби безпеки банків та виманювали інформацію про реквізити банківських карток. А на Івано-Франківщині чоловік видавав себе за поліцейського та вимагав гроші у людей за непритягнення до відповідальності їх родичів, які нібито вчинили злочин, зазначається у повідомленні.

Окрім цього, як уточнюється, у Закарпатській та Харківській областях кіберполіцейські викрили осіб, які нелегально оформлювали онлайн-кредити на громадян.

«У Києві, на Волині та Вінниччині кіберполіція припинила діяльність незаконних організацій, які під виглядом інвестування в прибуткові проєкти привласнили гроші вкладників», - зазначили у відомстві.

Попередньо встановлено, що від дій зловмисників постраждали близько 500 осіб, сума завданих збитків перевищує 4 мільйони гривень. Наголошується, що частина збитків вже відшкодована.

Тож загалом правоохоронці провели 107 обшуків. При їх проведенні вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази.

«Наразі встановлено 49 осіб, причетних до зазначених онлайн-шахрайств. Із цієї кількості 30 фігурантам вже оголошено про підозру. Десятьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Фото: cyberpolice.gov.ua