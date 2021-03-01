Доступна іпотека 7%: в Україні перші родини отримали кредити

В Україні перші родини отримали кредити за програмою «Доступна іпотека 7%».

Про іпотечну програму можна дізнатися на сайті Фонду розвитку підприємництва, а за деталями слід звертатися до банків, які беруть участь у ній, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на церемонії підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя», передає Укрінформ.

"Зараз є багато скепсису стосовно того, як це працює. Звертайтеся в банки (за деталями програми - ред.), перелік банків можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва. Там чітко розписані ті кроки, які потрібні для того, аби отримати кредит. Все дуже просто, всі ті, хто хочуть покращити свої житлові умови, вже зараз можуть це зробити", - сказав Марченко.

Як додав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, у рамках програми "Доступна іпотека 7%" перші кредитні угоди з позичальниками підписують АТ "ОТП Банк" та АБ "Укргазбанк".

"Сьогодні будуть видані перші два кредити ("Доступна іпотека 7%" - ред.). Радий вітати перші банки, які сьогодні видають кредити - це ОТП банк та Укргазбанк", - сказав Драганчук.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном.

До державної програми «Доступна іпотека 7%» приєдналися сім банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус банк, ОТП банк, Мегабанк, Кредобанк.

Нормативна площа предметів іпотеки - 50 кв. метрів загальної площі на 1 громадянина чи сім'ю з 2 осіб + 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн, максимальний термін виплати компенсації - 20 років, мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту.

Фото: Євген Котенко