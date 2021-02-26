Марченко - про «Доступну іпотеку 7%»: Мінфін веде перемовини ще з рядом банків

Міністерство фінансів веде перемовини ще з рядом банків для залучення до державної програми «Доступна іпотека 7%».

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Фейсбуці.

«Міністерство фінансів планує й надалі залучити до програми більше учасників, вже ведемо перемовини з іншими банками. Впевнений, вони підтримають державну програму «Доступна іпотека 7%», - написав він.

Як підкреслив Марченко, головна перевага програми в тому, що вона надає можливість людям з відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло в кредит з частковою компенсацію відсотків державою.

«Таку підтримку населенню вважаю вкрай необхідною та своєчасною», - додав глава Мінфіну і висловив переконання, що «доступній іпотеці в Україні бути».

Як повідомлялося, у п’ятницю, 26 лютого, сім банків країни, серед яких Укргазбанк, OTP Bank, Ощадбанк, Глобус банк, ПриватБанк, Мегабанк, KredoBank, підписали договір про участь в державній програмі «Доступна іпотека 7%».

Підписання договорів між Фондом розвитку підприємництва і банками / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Кабінет Міністрів 27 січня підтримав ініціативу глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном. Механізм передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості.