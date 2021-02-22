Зеленський розповів, як розвиватиметься програма «Доступна іпотека»

Програма «Доступна іпотека», яка пропонуватиме ставку до 7%, спрощуватиметься щомісячно.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"7% іпотека буде, будемо з кожним місяцем програму цю спрощувати, щоб люди могли долучитись до цієї програми. В цілому ми розуміємо, що бум в Україні економічний, бум кредитний і іпотечний, я вважаю, може бути, коли відсоток по кредиту буде 5 і іпотека буде 5", - зазначив Зеленський.

Він додав, також в Україні наразі розробляється окрема лізингова програма під 5% для тих, хто отримує заробітну платню з бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня Кабмін затвердив механізм програми "Доступна іпотека", що передбачає іпотечну ставку під 7%. Програма запрацює з березня.