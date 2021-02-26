До програми «Доступна іпотека» доєдналися сім банків – Мінфін

До державної програми «Доступна іпотека 7%» приєдналися сім банків, які вже у березні почнуть видавати доступні кредити на житло.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час Підписання договорів між ФРП і банками в рамках програми «Доступна іпотека 7%» сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Сьогодні будуть підписані угоди з сімома банками, і я сподіваюсь, що в понеділок вже будуть видані перші кредити. Основна ціль цієї програми - здешевлення вартості кредитів для громадян, та пожвавлення ринку іпотечного кредитування», - сказав Марченко.

Підписання договорів між Фондом розвитку підприємництва і банками / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він висловив сподівання, що незабаром до даної програми приєднається більше коло банків, а наразі це сім фінансових установ: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус банк, ОТП банк, Мегабанк, Кредобанк.

Міністерство фінансів не створює жодних обмежень для українців, які бажають долучитися до програми «Доступна іпотека 7%».

"По категорійності ми не створюємо певних обмежень щодо того, хто і як може скористатись цією програмою. Ця програма розрахована на всіх, хто спроможний взяти іпотеку під 7% і її обслуговувати", - сказав Марченко.

Він нагадав, що нормативна площа предметів іпотеки - 50 кв. метрів загальної площі на 1 громадянина чи сім'ю з 2 осіб + 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн, максимальний термін виплати компенсації - 20 років, мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту.

Механізм передбачає, що Фонд розвитку підприємництва компенсує відсоткову ставку до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном. Механізм передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості.