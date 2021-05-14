ДФС цьогоріч відшкодувала держбюджету ₴766 мільйонів «живих» грошей - Мельник

Державна фіскальна служба з початку 2021 року відшкодувала до державного бюджету 766 млн грн «живих» грошей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив глава відомства Вадим Мельник в інтерв'ю "НВ. Бізнес".

"Якщо брати лише кримінальні справи, наприклад, то у нас є свій KPI - це відшкодування збитків за кримінальними справами, які направлені до суду. На сьогодні близько 766 мільйонів гривень ми повернули в бюджет живих грошей. Що стосується, наприклад, нашого ефекту по боротьбі зі «скрутками», то, за нашими матеріалами, заблоковано роздачу незаконного, «скрученого» ПДВ більше, ніж на мільярд гривень", - зазначив Мельник.

Крім того, за словами Мельника, ДФС за перші чотири місяці нинішнього року вилучила нелегальної підакцизної продукції на 1,7 млрд грн.

"Нами за чотири місяці поточного року підакцизної продукції вилучено на суму більш як 1,7 мільярда гривень. Я можу назвати вам конкретні цифри і суми за напрямками. Вилучили 953,4 тис. літрів незаконно виготовленого спирту на суму 154,6 млн грн, 427,4 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів на 94,5 млн грн. 365,3 млн грн - це 5,83 млн вилучених пачок тютюнових виробів. 35,6 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму більш як 1 млрд грн. Також ми виявили 70 виробництв незаконної підакцизної продукції. Ми в рамках своїх повноважень робимо максимально можливе", - зазначив глава ДФС.

Як повідомлялося, Мельник очолює ДФС з грудня 2020 року.

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