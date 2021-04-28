ДФС оприлюднила механізми податкових «скруток» і шляхи протидії махінаціям з ПДВ

Державна фіскальна служба України оприлюднила механізми податкових «скруток» і шляхи протидії цим махінаціям.

Про це йдеться у спеціальному відеоролику, який поширив на своїй сторінці у Фейсбуці голова ДФС Вадим Мельник, передає Укрінформ.

У відеоролику, зокрема, зазначається, що у 2020 році до бюджету було сплачено ПДВ на суму 13,5 млрд дол. в еквіваленті. Однак через фінансові махінації з ПДВ держбюджет за рік втрачає до 30 млрд грн.

«Правопорушення у сфері оподаткування завдають великих збитків всьому суспільству через недоплачені зарплати, пенсії, субсидії, недофінансовану медицину та інфраструктуру. За даними статистики, кожна п'ята гривня ПДВ, яка сплачується кінцевим споживачем за будь-який товар, вимивається з легального економічного обороту на користь ділків, які займаються шахрайством у сфері оподаткування. Мова йде про так звані скрутки ПДВ, тобто фінансові махінації, які дозволяють підприємству отримувати фіктивний податковий кредит з ПДВ чи навпаки «продавати» його. Тим самим шахраї привласнюють додатковий прибуток за рахунок завдання збитків державі і добросовісним платникам податків», - зазначається у повідомленні.

Як наголошує Мельник, протидія податковим «скруткам» була визначена одним із основних завдань ДФС під час його призначення на посаду голови відомства. Перші результати, за його словами, вже є: упродовж перших місяців 2021 року ДФС разом з Державною податковою службою України вдалося зменшити щомісячний обсяг «ПДВ-скруток» більш ніж на 1 млрд грн. «Проте зупинятися на досягнутому ми не будемо і продовжимо у взаємодії з іншими органами влади руйнувати шахрайські схеми», - додав він.