В Україні нарахували понад 8 тисяч мільйонерів

За попередніми підсумками деклараційної кампанії, доходи, отримані минулого року, в сумі понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа, що на 6% більше порівняно з роком раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"За попередніми підсумками деклараційної кампанії доходи у сумі понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа. Порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 6 відсотків. Понад 1 млрд грн доходів задекларував мешканець м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Традиційно найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 70,4 млрд грн, визначено до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1,6 млрд грн, військового збору – 0,2 млрд грн.

Найбільшу суму до сплати в бюджет визначено мешканцем м. Києва з доходів, отриманих за межами України, – майже 80 млн грн, у тому числі податку на доходи фізичних осіб – 66,5 млн грн та військового збору – 11,1 млн грн.

Податкові зобов’язання до сплати в бюджет у сумі понад 20,0 млн грн за результатами 2020 року визначено 12 особами на загальну суму 418,0 млн грн, або 15 відсотків від загальної суми податкових зобов’язань (з урахуванням найбільшої суми). За територіальністю половина таких громадян обліковуються в м. Києві, по дві особи – в Одеській та Київській областях, по одній особі – в Харківській та Львівській областях.

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Загалом, за оперативними даними, у 2021 році доходи, отримані протягом минулого року, задекларували майже 472 тис. громадян, що на рівні минулого року.

Найактивніше декларували доходи мешканці Запорізької (майже 51 тис. декларацій), Дніпропетровської (майже 40 тис. декларацій) та Херсонської (більше ніж 37 тис. декларацій) областей.

За результатами 2020 року громадянами визначено податкові зобов’язання до сплати в бюджет у розмірі 2,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 360,1 млн грн – військового збору. Це майже на рівні минулого року, незважаючи на минулорічну складну ситуацію. Так, станом на останній день подання декларації у 2020 році (30.06.2020) визначено ПДФО до сплати майже 2,7 млрд грн, військового збору – 379,0 млн грн.

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"Для фізичних осіб, які бажають скористатися правом на податкову знижку, за результатами 2020 року кампанія декларування не завершена, і такі особи мають право подати декларації у термін до 31 грудня 2021 (включно). Пропонуємо не марнувати час та подати декларацію завчасно, зокрема, скориставшись спрощеною процедурою подання – через електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи» в приватній частині Електронного кабінету платника", - зауважили в ДПС.

Станом на 1 травня 2021 р. скористалися правом на податкову знижку майже 62 тис. осіб, задекларовано до повернення з бюджету – 190,6 млн грн.

Громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2020 рік до 1 травня 2021 року. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 2 серпня 2021 року (включно).