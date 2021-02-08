Декларації про доходи за 2020 рік – за підсумками січня уже є 336 мільйонерів

У січні українці подали 13 тис. декларацій про майновий стан і доходи та задекларували отримані в 2020 році доходи на загальну суму 2,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Громадянами України вже у січні 2021 року подано 13 тис. декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано отримані в 2020 році доходи на загальну суму 2,8 млрд грн. Сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначена до сплати, становить 90 млн грн, сума військового збору – 12,7 млн грн.

Найактивніше декларують доходи жителі Кіровоградської області та м. Києва: у цих регіонах подано по 1,4 тис. декларацій. Найбільша питома вага в структурі задекларованих оподатковуваних доходів припадає на доходи, отримані у вигляді спадщини (подарунків) – 446 млн грн та іноземних доходів – 124 млн грн.

Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 336 осіб. Найбільші суми оподатковуваних доходів та податкових зобов’язань до сплати визначено в деклараціях мешканців Полтавської та Сумської областей: з іноземного доходу та доходу від продажу інвестиційного активу ними задекларовано до сплати майже по 10 млн грн.

Як відомо, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2020 рік до 1 травня 2021 року. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 2 серпня 2021 року (включно).