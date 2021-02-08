Декларації про доходи за 2020 рік – за підсумками січня уже є 336 мільйонерів

Декларації про доходи за 2020 рік – за підсумками січня уже є 336 мільйонерів

Укрінформ
У січні українці подали 13 тис. декларацій про майновий стан і доходи та задекларували отримані в 2020 році доходи на загальну суму 2,8 млрд грн. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Громадянами України вже у січні 2021 року подано 13 тис. декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано отримані в 2020 році доходи на загальну суму 2,8 млрд грн. Сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначена до сплати, становить 90 млн грн, сума військового збору – 12,7 млн грн.

Найактивніше декларують доходи жителі Кіровоградської області та м. Києва: у цих регіонах подано по 1,4 тис. декларацій. Найбільша питома вага в структурі задекларованих оподатковуваних доходів припадає на доходи, отримані у вигляді спадщини (подарунків) – 446 млн грн та іноземних доходів – 124 млн грн.

Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 336 осіб. Найбільші суми оподатковуваних доходів та податкових зобов’язань до сплати визначено в деклараціях мешканців Полтавської та Сумської областей: з іноземного доходу та доходу від продажу інвестиційного активу ними задекларовано до сплати майже по 10 млн грн.

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Як відомо, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2020 рік до 1 травня 2021 року. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 2 серпня 2021 року (включно).

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