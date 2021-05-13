Експерти допускають економічне падіння в найближчі три місяці

Опитані експерти вважають імовірним економічне падіння (рецесію) в Україні в найближчі три місяці.

Про це свідчать результати експертного опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентованого в Укрінформі.

"Ми запитували експертів про ймовірність настання тих чи інших подій. Мова йде про те, що більшість - 51% експертів - вважають, що можливе економічне падіння, рецесія. І також збільшився скепсис щодо відновлення співпраці України з МВФ", - зазначив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський під час презентації опитування.

За словами аналітика, щодо питань відставки уряду, переформатування парламентської монобільшості чи запровадження нових санкцій проти проросійських політиків і проросійських медіа в Україні експерти більше схиляються до того, що це малоймовірні події.

Крім того, 35% експертів вважають імовірною повномасштабну військову агресію Росії проти України.

Низькою (менше 30%) експерти вважають імовірність таких подій, як запровадження надзвичайного стану через епідемію коронавірусу, доступність щеплення від COVID-19 для всіх бажаючих та масові протести проти запровадження жорстких карантинних обмежень.

Експертне опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж квітня-травня 2021 року. Всього опитано 52 експерти.