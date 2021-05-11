Постачати до Євросоюзу тваринницьку продукцію можуть 362 українські компанії

Постачати до Євросоюзу тваринницьку продукцію можуть 362 українські компанії

Укрінформ
Станом на кінець 2020 року 362 українських виробника тваринної продукції пройшли процедури перевірки та отримали право на експорт продуктів тваринного походження до ЄС. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Станом на кінець 2020 року 362 українських виробника тваринної продукції пройшли процедури перевірки та отримали право на експорт продуктів тваринного походження до ЄС, з них – 155 виробники харчових продуктів тваринного походження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експорт української аграрної продукції до Євросоюзу зростає, і все більше українських виробників відчувають переваги від зони вільної торгівлі з ЭС. Також наголошується, що аграрний сектор України забезпечує 12% ВВП і близько 40% валютних надходжень від експорту.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2020 році збільшила експорт жирів рослинного та тваринного походження на 22% і залишилася на першому місці серед експортерів соняшникової олії до Європейського Союзу. Головними продуктами українського експорту є: зернові культури; жири та олії тваринного або рослинного походження; насіння і плоди олійних рослин; залишки і відходи харчової промисловості; м’ясо та їстівні субпродукти.

Загалом експорт української агропродукції до країн ЄС у 2020 році зменшився на 10,8% порівняно із 2019 роком. Разом з тим, Україна закрила 11 квот на безмитний експорт до ЄС.

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