Україна експортувала 78% запланованих обсягів кукурудзи та 87% пшениці - Мінекономіки

Україна станом на 5 травня 2021 року експортувала 18,7 млн тонн кукурудзи та 14,9 млн тонн пшениці - відповідно 78% та 87% обсягів, визначених меморандумом із виробниками зерна.

Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у Фейсбуці.

«Станом на 5 травня загальний експорт кукурудзи в поточному році становить 18,7 млн тонн, що складає 78% від обсягів зазначених в Меморандумі про узгодження позицій на ринку зерна на 2020/2021 маркетинговий рік. Загальний експорт пшениці становить 14,9 млн тонн, або 87% відсотків від обсягів, зазначених у Меморандумі», - написав Висоцький.

В інфографіці до повідомлення зазначається, що з 1 липня 2020 року, коли розпочався нинішній маркетинговий рік (МР), по 4 травня 2021 року було експортовано 1,2 млн тонн сої ( проти 2,6 млн тонн у 2019/2020 МР), 4 млн тонн ячменю (4,5 млн тонн минулого МР), 1,8 млн тонн фуражної пшениці (3,5 млн тонн минулого МР) і 13,5 млн тонн продовольчої пшениці (15,4 млн тонн минулого МР).

Зокрема, за минулий тиждень, із 26 квітня по 4 травня, сої експортовано 8,4 тис. тонн, кукурудзи - 706,8 тис. тонн, ячменю - 6,4 тис. тонн, фуражної пшениці – 1,6 тис. тонн, продовольчої пшениці - 217,2 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік. За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Внесені у січні цього року зміни до Додатка до Меморандуму передбачають, що граничний обсяг експорту кукурудзи на 2020/2021 МР становитиме 24 млн тонн. У 2019/2020 МР експорт української кукурудзи, за даними Мінекономіки, сягнув 30,33 млн тонн.