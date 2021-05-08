В Україні посіяли майже 4,4 мільйона гектарів ярих зернових

Аграрії України посіяли майже 4,4 мільйона гектарів ярих зернових та зернобобових культур, або 58% до прогнозу. У 14 областях сівбу зернових завершили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Станом на 6 травня українські сільгоспвиробники посіяли 4 370 тис. га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 58% до прогнозу. За минулий тиждень проведено сівбу ярих культур на площі 1,45 млн га», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, посіяно: пшениці – 172,2 тис. га (98% до прогнозу); ячменю – 1,3 млн га (95%); вівса – 185,4 тис. га (96%); гороху – 226,4 тис. га (96%).

При цьому повністю закінчили сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур сільгоспвиробники 14 областей.

Окрім того, 11 із 18 бурякосіючих областей завершили сівбу цукрових буряків, їх посіяно на 223 тис. га (98% площ до прогнозу).

Також уже засіяно 50% прогнозованих площ соняшником – 3,2 млн га. Кукурудзи посіяно 2,4 млн га (46% о прогнозу), сої – 254,8 тис. га (18%), гречки – 19 тис. га (24%).

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За інформацією пресслужби, господарства Дніпропетровської, Тернопільської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей розпочали сівбу проса.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами науковців, валовий збір зернових та зернобобових культур у 2021 році сягне 70,7 млн тонн і на 8,8% перевищить минулорічний показник.

У 2020 році в Україні намолочено 65,4 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 15,3 млн га. Загалом зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур із площі 24,1 млн га.

Фото з сайту growhow.in.ua