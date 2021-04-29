Україна цьогоріч може зібрати один з найкращих врожаїв

Українська зернова асоціація у своєму квітневому прогнозі оцінює можливий майбутній врожай зернових та олійних культур цього року в 96,2 млн т (минулого року врожай склав трохи більше 84 млн. т).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗА.

Як зазначили аналітики зернової асоціації, збільшенню прогнозу врожаю сприяли добра перезимівля всіх озимих культур та сприятливі погодні умови як для проведення весняної посівної кампанії, так і подальшого росту та вегетації культур.

"Якщо погодні умови й надалі будуть сприятливими до отримання врожаю, то цього року Україна отримає один з кращих врожаїв. Експорт у новому сезоні може сягнути 59,8 млн т зернових та олійних, тоді як в поточному за прогнозом УЗА він складе близько 46,8 млн т", - зазначили експерти.

УЗА оцінює майбутній врожай пшениці – на рівні 27,7 млн т (в 2020/2021 МР – 25,3 млн т). При цьому оцінка експорту пшениці в новому 2021/2022 МР склала 21 млн т. Щодо поточного сезону, то УЗА знизила показник експорту пшениці на 1,5 млн т з 17,5 млн т (домовлених за Меморандумом між профільним міністерством та учасниками ринку) - до 16 млн т через кон’юнктуру світового ринку.

Урожай кукурудзи цьогоріч може становити 35,5 млн т (у 2020/2021 МР – 30 млн т), а експорт у новому сезоні може сягнути 30 млн т. У поточному сезоні експорт кукурудзи не перевищить 22 млн. т. Як відомо, на початку цього року, учасники ринку та профільне міністерство домовилися в межах Меморандуму про граничний обсяг експорту кукурудзи на рівні 24 млн т.

Урожай ячменю в цьому році за оцінками УЗА може скласти 8,2 млн т (у 2020/2021 МР – 8 млн т), а експорт 4,2 млн т, що відповідає прогнозному показнику й поточного сезону.

Урожай соняшнику прогнозується на рівні 16,5 млн т (в той час як минулого року він склав всього 12,9 млн т) і цей показник співмірний з 2019/2020 МР, коли урожай соняшнику сягнув 16,3 млн т.