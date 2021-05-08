Реформу вугільної промисловості в Україні планують завершити до 2030 року

В Україні планують до 2030 року завершити реформу вугільної промисловості, в ході якої частину державних шахт буде передано компанії "Центренерго" і приватизовано разом із ним.

Як передає Укрінформ, про це у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра енергетики України з питань євроінтеграції Ярослав Демченков.

Так, він зазначив, що зараз на підконтрольній уряду території розташовані 33 державні шахти. Частина з них буде передана Центренерго і приватизована разом із ним. Зокрема, за його словами, Центренерго можуть передати 5-6 шахт. Ще одна частина шахт буде приватизована.

"Це ті, у яких є перспективні пласти вугілля, і ще кілька десятиліть там можна видобувати вугілля. Ми намагатимемося знайти для них інвестора", - уточнив Демченков.

Шахти, в які інвестор точно не прийде, будуть передані уряду.

"Ми готуватимемо ці шахти до ліквідації, ми будемо спільно думати, яким чином залучати кошти. Окрім інвестицій, у нас є міжнародно-технічна допомога. У минулому році ми підписали з Німеччиною договір про енергетичне партнерство, який передбачає, що Німеччина допомагатиме Україні в здійсненні справедливої трансформації вугільної галузі", - зазначив заступник міністра.

Пілотні проєкти з трансформації реалізують у Волинській, Львівській, Луганській та Донецькій областях, оскільки в цих регіонах - основна концентрація державних вугільних шахт, повідомив Демченков.

Як повідомлялося, на межі екологічної катастрофи опинилися непідконтрольні Україні території у Донецькій та Луганській областях. Окупаційна адміністрація припинила відкачувати воду на затопленій три роки тому шахті "Юнком", й радіоактивна вода вже потрапляє з шахти в горизонти питної води.