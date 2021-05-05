В Україні у квітні видобули понад 2,5 мільйона тонн вугілля

Вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності у квітні 2021 року видобули 2 507 703 тонн вугілля, план виконано на 118%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України, з посиланням на Міністерство енергетики України.

Зазначається, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у квітні видобули 1 074 928 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 448 944 тонни вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 4 256 тонн.

На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора 23 630 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 12 370 тонн.

Вугільним об'єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у квітні 2021 року видобуто 1 289 197 тонни вугілля. Планове завдання виконано на 111%.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 119 403 тонни вугілля. Планове завдання перевиконано на 12 203 тонни палива.

Держпідприємством «Волиньвугілля» у квітні видобуто 545 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 6 %.

Загалом, з початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 10 383 871 тонну вугілля. Планове завдання виконано на 118 %. Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на–гора 2 054 250 тонн вугілля, що менше від планового завдання на 22 750 тонн палива.