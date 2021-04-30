АМКУ оштрафував сім постачальників вугілля на ₴775,5 мільйона

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував сім компаній, що постачають енергетичне вугілля на 775 483 270 грн за порушення конкурентного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет також визнав Міністерство енергетики та вугільної промисловості порушником конкурентного законодавства і встановив, що сім компаній-постачальників за рекомендацією міністерства синхронно підвищували ціни на вугілля у 2016-2019 роках. Відтак, за порушення конкурентного законодавства ДП «Держвуглепостач» оштрафовано на 2 286 480 грн, ТОВ «ДТЕК Трейдінг» – на 163 448 330 грн, АТ «ДТЕК Дніпроенерго» – на 125 473 390 грн, АТ «ДТЕК Західенерго» - на 172 969 760 грн, ТОВ «ДТЕК Східенерго» – на 91 050 330 грн, ПАТ «Центренерго» – на 205 837 530 грн, ПрАТ «Черкаське хімволокно» – на 14 417 450 грн.

Під час розслідування АМКУ встановив, що міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. Вказане підтверджується протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля. При цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній – постачальників та споживачів енергетичного вугілля.

Суб'єкти господарювання – учасники нарад постачали більше 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На цих же нарадах були присутні також виробники електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ), які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується для потреб цієї галузі.

Через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки. У комітеті наголошують, що у даному випадку Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін, адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах.

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У іншій справі, де фігурантами є окремі учасники вказаного ринку, виявлено, зокрема, що динаміка зміни ціни у постачальників вугілля – ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та ДП «Держвуглепостач» – відповідає динаміці зміни граничної ціни. При цьому, на ринку енергетичного вугілля були відсутні об’єктивні причини для одночасної та рівномірної зміни його ціни.

Аналіз середньозважених базових цін також свідчить, що у період із серпня 2016 року по червень 2019 року АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно» та ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» купували енергетичне вугілля за базовими цінами, схожими з граничними цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі.

Коефіцієнти кореляції свідчать про чіткий зв'язок цінових траєкторій відповідачів та цін, рекомендованих міністерством. Динаміка зміни базових цін вугілля, яке купували зазначені компанії, також відповідає динаміці граничних цін, встановлених міністерством. Це свідчить про схожі дії, які є порушенням, передбаченим ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Під час розгляду справи Комітет проаналізував собівартість видобутку вугілля, його ціни відповідно до біржових котирувань, коливання курсу валют та податкове навантаження. Співвідношення зазначених факторів із цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі, спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких схожих дій.