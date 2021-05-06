Міненерго почало роботу над новою моделлю покладання спецобов’язків

Міністерство енергетики прагне забезпечити розроблення й запровадження нової моделі ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на ринку електроенергії, яка має максимально відповідати інтересам як учасників ринку, так і споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Узгодженість моделі ПСО з державними підприємствами, на які покладено зобов’язання – ПрАТ «Укргідроенерго» та НАЕК «Енергоатом», є одним з ключових орієнтирів міністерства в роботі над проєктом", - ідеться у повідомленні.

У Міненерго вважають, що нова модель має забезпечувати насамперед соціальну функцію держави з адресної підтримки малозабезпечених верств населення. Але не менш важливим є врахування можливостей розвитку наявних та будівництва нових потужностей для державних підприємств галузі.

Як повідомляв Укрінформ, ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики з пропозицією подовжити до 30 червня цього року дію попередньої моделі покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, а урядову постанову № 439 від 28 квітня, якою внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків, скасувати. Про це стало відомо 5 травня.

У НАЕК заявили, що ухвалена урядом за поданням Міненерго постанова №439 містить норми, які не тільки не покращують, а й навпаки – ще більше обмежують роботу Енергоатома.

Так, рішенням уряду встановлюється, що розрахунки перед Енергоатомом за спожиту побутовими споживачами електроенергію здійснюватимуться за залишковим принципом – після сплати всіх тарифів: на передачу, розподіл і постачання. Отже, НАЕК не лише майже безкоштовно постачатиме електроенергію населенню, а ще й власним коштом субсидуватиме інших учасників ринку. Внаслідок цього Енергоатом додатково втрачатиме щонайменше 3 млрд грн на рік, спрогнозували енергетики.