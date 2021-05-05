Енергоатом пропонує подовжити дію попередньої моделі спецобов'язків на ринку електрики

ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики з пропозицією подовжити до 30 червня цього року дію попередньої моделі покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

"28 квітня 2021 року, ще до призначення нового міністра енергетики України та повністю проігнорувавши позицію ДП «НАЕК «Енергоатом», уряд за поданням Міненерго ухвалив постанову № 439, якою внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначена постанова набула чинності з дня опублікування – 29 квітня. У компанії ствержують, що внесені зміни містять норми, які не тільки не покращують, а й навпаки – ще більше обмежують роботу Енергоатома.

Так, рішенням уряду встановлюється, що розрахунки перед Енергоатомом за спожиту побутовими споживачами електроенергію здійснюватимуться за залишковим принципом – після сплати всіх тарифів: на передачу, розподіл і постачання.

"Якщо ж у підсумку ділення залишку грошових коштів на обсяг споживання населенням електроенергії окремі постачальники матимуть результат, менший, ніж 10 грн за 1 МВт-год, то ДП «НАЕК «Енергоатом» повинно компенсувати таким постачальникам грошові витрати", - зауважують у компанії.

Енергоатом застерігає, що нині лише у шести з 24 постачальників універсальних послуг (ПУП), з якими НАЕК повинна укласти договори, за результатами продажу електричної енергії населенню формується позитивний залишок грошових коштів. Отже, НАЕК не лише майже безкоштовно постачатиме електроенергію населенню, а ще й власним коштом субсидіюватиме інших учасників ринку. Внаслідок таких «новацій» Енергоатом додатково витрачатиме щонайменше 3 млрд грн на рік, спрогнозували енергетики.

Крім того, у компанії занепокоєні тим, що до 15 травня НАЕК має укласти договори з усіма 24 ПУПами в Об’єднаній енергосистемі України, а також й налагодити їх адміністрування. Раніше цю функцію виконувало держпідприємство «Гарантований покупець».

"Енергоатом має обмаль часу на запуск і апробацію нової моделі та не має відповідних білінгових систем, тож її запуск є ризиком для всіх", - пояснили в компанії.

З огляду на це, ДП «НАЕК «Енергоатом» пропонує, зокрема, скасувати постанову Кабінету Міністрів України №439, а дію попередньої моделі ПСО продовжити до 30 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, держпідприємство"Гарантований покупець" у першому кварталі 2021 року розрахувалося з Енергоатомом лише на 19%. Загальна заборгованість за поставлену електроенергію у січні-березні збільшилася і досягла 22,8 млрд грн.

Згідно із положенням про покладення спеціальних обов'язків (ПСО), НАЕК "Енергоатом" зобов'язана продавати ДП "Гарантований покупець" електричну енергію в обсягах, які необхідні для задоволення потреб побутових споживачів у торговій зоні Об'єднаної енергосистеми України. З 1 січня 2021 року Енергоатом здійснює продаж електроенергії для потреб населення держпідприємству "Гарантований покупець" за ціною 15 коп. за 1 кВт-год.

У березні 2021 року НАЕК "Енергоатом" заявила, що "ГарПок" штучно завищує обсяги електроенергії, яких нібито потребує населення.