Енергоатом пропонує подовжити дію попередньої моделі спецобов'язків на ринку електрики

Енергоатом пропонує подовжити дію попередньої моделі спецобов'язків на ринку електрики

Укрінформ
ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики з пропозицією подовжити до 30 червня цього року дію попередньої моделі покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії. 

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

"28 квітня 2021 року, ще до призначення нового міністра енергетики України та повністю проігнорувавши позицію ДП «НАЕК «Енергоатом», уряд за поданням Міненерго ухвалив постанову № 439, якою внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначена постанова набула чинності з дня опублікування – 29 квітня. У компанії ствержують, що внесені зміни містять норми, які не тільки не покращують, а й навпаки – ще більше обмежують роботу Енергоатома.

Так, рішенням уряду встановлюється, що розрахунки перед Енергоатомом за спожиту побутовими споживачами електроенергію здійснюватимуться за залишковим принципом – після сплати всіх тарифів: на передачу, розподіл і постачання.

"Якщо ж у підсумку ділення залишку грошових коштів на обсяг споживання населенням електроенергії окремі постачальники матимуть результат, менший, ніж 10 грн за 1 МВт-год, то ДП «НАЕК «Енергоатом» повинно компенсувати таким постачальникам грошові витрати", - зауважують у компанії.

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Енергоатом застерігає, що нині лише у шести з 24 постачальників універсальних послуг (ПУП), з якими НАЕК повинна укласти договори, за результатами продажу електричної енергії населенню формується позитивний залишок грошових коштів. Отже, НАЕК не лише майже безкоштовно постачатиме електроенергію населенню, а ще й власним коштом субсидіюватиме інших учасників ринку. Внаслідок таких «новацій» Енергоатом додатково витрачатиме щонайменше 3 млрд грн на рік, спрогнозували енергетики.

Крім того, у компанії занепокоєні тим, що до 15 травня НАЕК має укласти договори з усіма 24 ПУПами в Об’єднаній енергосистемі України, а також й налагодити їх адміністрування. Раніше цю функцію виконувало держпідприємство «Гарантований покупець».

"Енергоатом має обмаль часу на запуск і апробацію нової моделі та не має відповідних білінгових систем, тож її запуск є ризиком для всіх", - пояснили в компанії.

З огляду на це, ДП «НАЕК «Енергоатом» пропонує, зокрема, скасувати постанову Кабінету Міністрів України №439, а дію попередньої моделі ПСО продовжити до 30 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, держпідприємство"Гарантований покупець" у першому кварталі 2021 року розрахувалося з Енергоатомом лише на 19%. Загальна заборгованість за поставлену електроенергію у січні-березні збільшилася і досягла 22,8 млрд грн.

Згідно із положенням про покладення спеціальних обов'язків (ПСО), НАЕК "Енергоатом" зобов'язана продавати ДП "Гарантований покупець" електричну енергію в обсягах, які необхідні для задоволення потреб побутових споживачів у торговій зоні Об'єднаної енергосистеми України. З 1 січня 2021 року Енергоатом здійснює продаж електроенергії для потреб населення держпідприємству "Гарантований покупець" за ціною 15 коп. за 1 кВт-год.

У березні 2021 року НАЕК "Енергоатом" заявила, що "ГарПок" штучно завищує обсяги електроенергії, яких нібито потребує населення.

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