Чотирнадцять фінустанов добровільно відмовилися від ліцензій - Нацбанк

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у чотирнадцяти фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 квітня 2021 року ухвалив такі рішення:

1) відкликати усі наявні ліцензії: у ТОВ "Богдан-авто Київ" ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу; у ТДВ "СК Роксолана" 15 ліцензій на здійснення страхової діяльності; у Кредитної спілки "Шанс" дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) відкликати ліцензію на надання гарантій: у ТОВ "ФК "АЛЬКОР"; у ТОВ "ФК "ІНКОМ ФІНАНС"; у ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТАЙМ ФІНАНС"; у ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ"; у ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"; у ТОВ "ФК "ПАРАДАЙЗ ФІНАНС"; у ТОВ "ФК "СПЕКТР"; у ТОВ "ФК "ТАКТ"; у ТОВ "ТРІЙКА КАПІТАЛ"; у ТОВ "ФК "ФАКТОР ПЛЮС"; у ТОВ "ФК "ФЛЕКСІС". Вищезазначені фінансові компанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них відкликано ліцензії виключно на надання гарантій. Національний банк раніше нагадав усім фінансовим компаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Понад 40% фінансових компаній-гарантів із 310 ліцензованих станом на 1 січня 2021 року не дотримувалися вимог нормативів та мали хоча б один невиконаний норматив.

Як відомо, після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.