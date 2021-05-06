НБУ виключив дев’ять компаній із реєстру фінустанов

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ чотири компанії через відсутність у них чинних ліцензій та ще п’ять установ на підставі їх власних заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 квітня 2021 року ухвалив рішення:

1) у зв’язку з відсутністю ліцензій виключити із Реєстру чотирьох страховиків: АТ "СК "Варта", ПрАТ "СК "Довіра та гарантія", ПрАТ "СК "Стар-Поліс" та ПрАТ "СК "Індустріальна". Їх ліцензії були анульовані в березні–квітні 2021 року в добровільному порядку;

2) п’ять фінансових установ виключити з Реєстру за власними заявами: ПТ "Ломбард Чепіль і Компанія", ТОВ "Олком-Лізинг", КС "Копілочка", КС "Співдружність" та КС "Народний кредит".

Зазначається, що ПрАТ "СК "Довіра та гарантія", ПрАТ "СК "Стар-Поліс" та ПрАТ "СК "Індустріальна" не мали невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками, водночас АТ "СК "Варта" не подало до Національного банку звітність за І квартал 2021 року. Після виключення з Реєстру вищезазначені компанії остаточно втратили статус фінансової установи.

ПТ "Ломбард Чепіль і Компанія" мало ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 12 березня 2021 року. Активи установи становили 747 тис. грн або 0,02% від загального обсягу ринку ломбардів станом на 1 січня 2021 року.

ТОВ "Олком-Лізинг" мало чотири ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, а також надання гарантій. Ліцензії були анульовані 26 березня 2021 року. Активи установи становили 14,6 млн грн або 0,01% від загального обсягу ринку фінансових компаній станом на 1 січня 2021 року.

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Кредитна спілка "Копілочка" мала ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 19 березня 2021 року. Зобов’язання кредитної спілки становили 212,3 тис. грн (0,01% від обсягу ринку), а її активи – 410,9 тис. грн (0,02% від обсягу ринку) станом на 1 січня 2021 року.

Кредитна спілка "Співдружність" мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Ліцензії були анульовані 2 квітня 2021 року. Зобов’язання кредитної спілки становили 11 тис. грн (0,0007% від обсягу ринку), а її активи – 2,7 млн грн (0,12% від обсягу ринку) станом на 1 січня 2021 року.

Кредитна спілка "Народний кредит" мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Ліцензії були анульовані 26 березня 2021 року. Зобов’язання кредитної спілки становили 20,1 тис. грн (0,001% від обсягу ринку), а її активи – 3,07 млн грн (0,13% від обсягу ринку) станом на 1 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.