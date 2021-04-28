Нацбанк виключив три компанії з реєстру фінустанов

Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ три компанії на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ на засіданні 23 квітня 2021 року ухвалив рішення:

виключити з Державного реєстру фінансових установ ТОВ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ", ПТ "ЛОМБАРД "УКРАЇНСЬКИЙ" МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ" та ПТ "ГАНЗЮКОВА І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "ШАНС" на підставі поданих ними заяв;

відкликати (анулювати) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у дев’яти фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Зазначається, що з дев’яти фінансових установ у чотирьох відкликано усі наявні ліцензії: у ТОВ "ФК "КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС"; у ПТ "ЛОМБАРД "СУНДУК" ТОВ "МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ"; у ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС ГРУП" та у Кредитної спілки "Єднання".

У п'яти компаній відкликано ліцензію на надання гарантій: у ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"; у ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"; у ТОВ "ФК "ПРОСТО МАНІ"; у ТОВ "ПРОФІТГІД" та у ТОВ "СІРОКО ФІНАНС".

Вищезазначені фінансові компанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій.

Національний банк раніше нагадав усім фінансовим компаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Понад 40% фінансових компаній-гарантів із 310 ліцензованих станом на 1 січня 2021 року не дотримувалися вимог нормативів та мали хоча б один невиконаний норматив.

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У Нацбанку зауважують, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.