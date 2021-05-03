Сума претензій українських підприємств до РФ через окупацію перевищує $4,5 мільярда - Єнін

Позови українських підприємств, які втратили власність і прибуток унаслідок агресії Росії на Донбасі та окупації Криму, подані у понад 12 комерційних арбітражів, загальна сума претензій становить понад 4,5 млрд дол.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Укрінформ.

"Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 млрд дол. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", — сказав Єнін.

За його словами, процеси тільки розпочалися, але вже є перші позитивні результати.

"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А по трьох з них як мінімум є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол.", — зазначив заступник міністра.

Єнін наголосив, що головні позови ще попереду: "Той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".

При цьому він зауважив, що Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

"Але це не зупиняє рішення, які вступили в законну силу. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже: а куди йдуть наші гроші?.. І скільки б російська сторона не відтягувала настання наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", — вважає заступник міністра.

За його словами, рано чи пізно рішення за цими та іншими міжнародними позовами обтяжать ситуацію для Російської Федерації, "яка опиниться в абсолютній ізоляції, змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами".

"Все це рано чи пізно приведе до того, що ми відновимо мир на нашій землі. Ми доведемо людям, що справедливість є, і ми будемо пишатися тим, що змогли зробити це", — заявив Єнін.