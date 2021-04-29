Оподаткування іноземної авіатехніки знову переносять - рішення Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Закону “Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу та Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі".

Як передає кореспондент Укрінформу, на позачерговому пленарному засіданні таке рішення підтримали 240 депутатів.

Законопроєктом передбачається, перехідний період продовжити до 1 січня 2025 року. Причина - неможливість забезпечити реалізацію ухваленої наприкінці 2016 року вимоги про перехід вітчизняних авіакомпаній на використання літаків, вироблених в Україні, вже до початку 2021 року.

Адже, як констатують автори законопроєкту, “з 2017 року ситуація із забезпеченням українських авіакомпаній літаками вітчизняного виробництва не змінилася. У зв’язку з чим для недопущення вкрай негативних наслідків для авіакомпаній і виникла необхідність відтермінувати до 1 січня 2025 року набрання чинності змінами до положень частини першої статті 105 Митного кодексу України”.

Як повідомлялося, 20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України “Про розвиток літакобудівної промисловості” щодо підтримки літакобудівної галузі”.

Документом, зокрема, внесено зміни до частини першої статті 105 Митного кодексу, відповідно до яких з 1 січня 2018 року, ввозячи на митну територію України літаки масою порожнього обладнаного апарата понад 10 т., але не більше 30 т. та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць, українські авіакомпанії не можуть скористатися митним режимом тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Тобто, українські авіакомпанії, на відміну від іноземних, яких ці обмеження не стосуються, з 1 січня 2018-го при ввезенні в Україну літаків за договорами оперативного лізингу, мали б сплачувати митні платежі та ПДВ - 20 % від вартості повітряного судна. У такий спосіб розраховували стимулювати закупівлю та лізинг нашими авіаперевізниками вітчизняної авіатехніки.

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Втім, з огляду на фінансовий стан українських авіакомпаній і обмежені можливості вітчизняного авіапрому, поставлені законом завдання не було виконано. Тому термін введення оподаткування іноземної авіатехніки перенесли спочатку до 1 січня 2021 року, а тепер планують — до січня 2025-го.