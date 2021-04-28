Паризька угода: Україна хоче створити «коридор» кліматичних цілей

Бізнес підтримує ідею створення «коридору» цілей Другого національно визначеного внеску до Паризької угоди (НВВ-2).

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час обговорення проєкту НВВ-2 між Мінекономіки та представниками бізнес-асоціацій, повідомляється на сайті Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

«Учасники (обговорення – ред.) підтримали ідею створення «коридору» цілей НВВ-2 – діапазону значень, в межах яких українська економіка та бізнес будуть здатні виконати свої зобов’язання. UBTA підтримує опцію «коридору» та наголошує, що це дозволить більш зважено підійти до фіналізації документу по НВВ-2», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торгового представника України Тараса Качки, Україна залишалась одним з лідерів зі скорочення викидів протягом останніх 30 років.

«Водночас це скорочення далося країні або ціною зменшення ВВП (тобто, збіднення людей), або окупацією і фізичним знищенням виробничих об’єктів. Для нас НВВ-2 – це амбіція трансформації як кліматичної, так й економічної політики... Найбільше, що нас непокоїть – як досягти цього результату», – зазначив заступник міністра.

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Директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап наголосив на необхідності чіткого визначення фінансових інструментів для досягнення цілей зі скорочення парникових викидів та поділився прикладами країн, які оголосили про діапазон значень Національно визначеного внеску.

«Проєкт НВВ-2 в поточній редакції, на жаль, не містить розрахунків, чи зможе населення як одне з джерел фінансування, його "потягнути”. Ми маємо не тільки затвердити цифру НВВ-2, але й дорожню карту щодо досягнення цих цілей, а також фінансові механізми, які в цьому допоможуть. Велика кількість країн, навіть більш економічно розвинутих, ніж Україна, фактично говорять про “коридор” цілей. Наприклад, США – 50-52% від 2005 року, Канада – 40-45% від 2005 до 2030 року. У 2015 році такий “коридор” давали Бразилія, Казахстан», – підкреслив він.

Представляючи інтереси українських аграріїв, керівник комітету Європейського зеленого курсу Української асоціації бізнесу і торгівлі Дмитро Васильєв наголосив на можливості реалізації “коридору” кліматичних цілей.

«Ми підтримуємо позицію Президента України та колег із Центру економічного відновлення і вважаємо необхідним встановити певний “коридор” в НВВ-2. Є необхідність обговорювати дві можливі цифри: умовну – як найбільш амбітну, яку можна досягти завдяки фінансовим можливостям як зсередини країни, так із залученням коштів з-за кордону, так і безумовну, яку ми реально зможемо виконати», – наголосив він.

Як повідомлялося, фінальний проєкт Другого національно визначеного внеску в межах підписаної Україною Паризької кліматичної угоди буде презентовано європейським партнерам у липні 2021 року. Наразі документ активно обговорюється у експертних та профільних колах.