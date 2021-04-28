Стефанішина анонсувала у травні діалог про «зелений» курс в рамках Ради асоціації Україна-ЄС

У травні в рамках Ради асоціації Україна-Європейський Союз відбудеться діалог щодо “зеленого” курсу ЄС.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Також рішенням уряду ми створили спеціальну передову переговорну команду, яка веде консультації з Європейською комісією щодо механізму CBAM (Механізм коригування вуглецю на кордоні - ред.), і вже в травні цього року відбудеться перша зустріч в рамках започаткованого на Раді асоціації діалогу щодо “зеленого” курсу. Такий діалог є фактично з Україною і з дуже невеликою кількістю країн поза межами Європейського Союзу”, - наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єр додала, що було започатковано офіційний діалог між Україною та ЄС щодо долучення країни до ініціатив Євросоюзу в рамках Зеленої угоди.

“Мова йде в і про доступ до додаткових фінансових ресурсів і про участь України в розробці певних актів Європейського Союзу в цьому напрямку, зокрема і змін до регламенту Європейського Союзу в частині введення прикордонного механізму корегування вуглецю для цілей ефективного долучення до цього процесу”, - звернула увагу Стефанишина.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року Єврокомісія опублікувала Європейську зелену угоду (EU Green Deal) – документ, який повинен зробити європейський континент нейтральним до зміни клімату.