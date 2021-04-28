Україна готова до початку перемовин про інтеграцію в ENTSO-E - Стефанішина

Україна ухвалила всі необхідні акти, необхідні для початку перемовин щодо інтеграції країни в ENTSO-E - Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

“Україна вже в рамках комісії схвалила всі необхідні переліки нормативних актів і уряд з парламентом схвалив усі необхідні закони для того, щоб приступити до двосторонніх переговорів, пов’язаних з інтеграцією України з ENTSO-E, Європейською системою передачі електричної енергії, а також доступу до внутрішнього ринку Європейського Союзу в сфері телекомунікаційних послуг. Проведені необхідні технічні оцінки”, - заявила Стефанішина.

На її думку, це питання потребує політичної волі і мобілізації політичної підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, у березні в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко наголосив, що у 2022 році об'єднана енергетична система України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи.

“Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E”, - повідомив тоді Вітренко.