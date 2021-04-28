Шмигаль: Вже подали понад 300 тисяч успішних заявок на отримання «карантинних» виплат
Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Станом на зараз подано вже понад 300 тисяч успішних заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати», - зазначив Шмигаль.
Прем'єр запевнив у тому, що уряд спільно з Верховною Радою розпочав роботу “над виділенням додаткових коштів для фінансування 100% усіх зареєстрованих і тих, хто зареєструється”.
"Всі виплати будуть здійснені в повному обсязі. Для нас важливо допомагати людям у складний час", - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", що передбачає допомогу в розмірі 8 тис. грн ФОПам і найманим працівникам.
Згідно з документом, застрахований ФОП чи працівник, який у нього працює, має право на отримання допомоги з держбюджету на підставі самостійного звернення у розмірі 8 тис. грн. Окрім цього, підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади у розмірі, який буде визначено органами місцевого самоврядування.
Із 19 квітня фізичні особи-підприємства (ФОП) і наймані співробітники почали направляти заявки на отримання цієї держдопомоги в розмірі 8 тис. грн.