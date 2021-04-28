Шмигаль: Вже подали понад 300 тисяч успішних заявок на отримання «карантинних» виплат

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що підприємці вже подали понад 300 тисяч заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз подано вже понад 300 тисяч успішних заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр запевнив у тому, що уряд спільно з Верховною Радою розпочав роботу “над виділенням додаткових коштів для фінансування 100% усіх зареєстрованих і тих, хто зареєструється”.

"Всі виплати будуть здійснені в повному обсязі. Для нас важливо допомагати людям у складний час", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", що передбачає допомогу в розмірі 8 тис. грн ФОПам і найманим працівникам.

Згідно з документом, застрахований ФОП чи працівник, який у нього працює, має право на отримання допомоги з держбюджету на підставі самостійного звернення у розмірі 8 тис. грн. Окрім цього, підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади у розмірі, який буде визначено органами місцевого самоврядування.

Із 19 квітня фізичні особи-підприємства (ФОП) і наймані співробітники почали направляти заявки на отримання цієї держдопомоги в розмірі 8 тис. грн.