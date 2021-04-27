МАГАТЕ готове допомогти з перетворенням «Укриття» на екологічно безпечну систему

У Міжнародному агентстві з атомної енергії готові допомогти Україні з перетворенням «Укриття» на екологічно безпечну систему, заявляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Сьогодні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський і гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідали Чорнобильську зону.

Вони поклали квіти до пам’ятнику «Героям Чорнобиля» і хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Абрамовський та Гроссі оглянули Новий безпечний конфаймент та сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС СВЯП-2.

«Події на Чорнобильській АЕС стали уроком не лише для України, а і для цілого світу. Вже 35 років ми спільно долаємо наслідки катастрофи. Дякуємо МАГАТЕ та нашим міжнародним партнерам, що допомогли нам збудувати найбільшу в світі мобільну металоконструкцію – Новий безпечний конфаймент. Вже до кінця цього року ми сподіваємося отримати ліцензію на постійну експлуатацію НБК. Конструкція щонайменше на 100 років ізолює від довкілля радіоактивні речовини четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. За цей час маємо виконати своє «домашнє завдання» і розібрати та захоронити зруйнований реактор. Це перетворить Зону відчуження на екологічно безпечну систему та дозволить зняти з експлуатації ЧАЕС. Ми сподіваємося, що міжнародні партнери підтримають Україну у цьому процесі», - сказав Абрамовський.

«Сьогодні дуже важливий день для МАГАТЕ і для мене особисто. Ми розпочинаємо нову активну фазу співпраці з Україною та готові допомогти завершити роботу з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Найближчим часом розпочнеться наступна стадія співпраці, щоб завершити роботи з виведення ЧАЕС з експлуатації. І МАГАТЕ готове бути поруч з Україною у цьому процесі, як це було протягом попередніх 35 років», - наголосив Гроссі.

Абрамовський подякував МАГАТЕ та міжнародній спільноті за допомогу у реалізації проєктів, які спрямовані на відновлення Зони відчуження та приведення її до екологічно безпечного стану.

Гендиректор МАГАТЕ, у свою чергу, подякував фахівцям, які працюють у Чорнобильській зоні та забезпечують захист населення та довкілля від радіаційної та ядерної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розробила стратегію переходу до відновлювальних джерел енергії, в якій приділяється увага розвитку ядерної енергетики.