Оціночна місія з питань спрощення торгівлі перевіряє роботу Митниці

З 26 квітня в Державній митній службі України працює міжнародна Оціночна місія з питань спрощення торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

У ДМС зазначили, що захід відбувається в рамках Глобальної програми сприяння міжнародній торгівлі (Програма GTFP), яка втілюється Всесвітньою митною організацією за підтримки Секретаріату з економічних питань Швейцарської Конфедерації.

Місія працюватиме в Україні з 26 квітня по 6 травня. Заплановано обговорення експертами Програми GTFP з представниками Держмитслужби, інших органів влади, а також бізнесу, питань імплементації в українське національне законодавство положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.

Основна мета Програми GTFP – сприяння міжнародній торгівлі в країнах-бенефіціарах, зокрема в Україні, запровадження міжнародних стандартів та кращих практик Світової організації торгівлі і Всесвітньої митної організації щодо імпорту, експорту і транзиту товарів.

У перший день роботи місії представники Держмитслужби поінформували міжнародних експертів про такі напрямки діяльності: організаційна структура, компетенція та обов'язки; митні стратегії; управління персоналом, навчання, доброчесність; процес модернізації та стан ініціатив; митні процеси і процедури (імпорт / експорт / транзит); система митного оформлення; діяльність партнерів з розвитку; визначені проблеми та можливі шляхи їх розв’язання.

Кабінет Міністрів 16 жовтня 2019-го затвердив проєкт закону, яким передбачається об'єднання органів митниці в єдину юридичну особу. А в лютому 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Нині триває практичний етап реалізації реформи.