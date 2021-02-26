Уруський підтримує проведення в Україні виставки оборонно-промислового комплексу

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтримує ідею проведення в Україні спеціалізованої виставки оборонно-промислового комплексу.

Про це він сказав під час публічного звіту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коментуючи ініціативу Ліги оборонних підприємств та Укроборонпрому щодо проведення виставки, Уруський зазначив: "Свого часу виставка "Зброя та безпека" створювалась Міністерством внутрішніх справ під завдання розробки мисливської зброї і спеціалізованої техніки, яка, зрештою, не повністю охоплює весь комплекс, який може демонструвати наша держава в оборонно-промисловому напрямку, тому я підтримую ідею створення такої виставки".

За словами урядовця, Мінстратегпром готовий надати підтримку та виступити одним з ініціаторів такого заходу.

Уруський зауважив, що наразі в Україні проходять дві виставки, які стосуються ОПК, - це "Авіасвіт ХХІ" і "Зброя та безпека".

Як повідомлялося, з 27 по 30 квітня 2021 року у Києві відбудеться комплекс заходів, присвячений авіаційній, космічній та оборонній галузям. Це, зокрема, міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХІ», міжнародна виставка «Зброя та безпека», міжнародна виставка систем охорони і безпеки «Експерт Сек'юріті» та міжнародна виставка засобів рятування та пожежної безпеки "Технології захисту/ПожТех".