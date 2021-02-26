Штат Мінстратегпрому укомплектований більш ніж на 30% - Уруський

Штат Міністерства з питань стратегічної промисловості наразі укомплектовано більш ніж на 30%.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський під час публічного звіту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в штаті міністерства працює вже 135 чоловік. Загальний штат, затверджений міністерством, 333 штатні одиниці. Таким чином, на сьогодні ми укоплектовані вже кількісно на понад 30%", - розповів Уруський.

Він додав, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, і це дасть змогу розблокувати конкурсні набори на вакантні посади у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні і в цілому закон щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

На позачерговому засіданні 23 лютого народні депутати врахували пропозиції Президента до цього закону, що передбачає виключення обмежень щодо повноважень в.о. міністра у перші 60 днів роботи.

Закон також передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.