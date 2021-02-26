Штат Мінстратегпрому укомплектований більш ніж на 30% - Уруський

Штат Мінстратегпрому укомплектований більш ніж на 30% - Уруський

Укрінформ
Штат Міністерства з питань стратегічної промисловості наразі укомплектовано більш ніж на 30%.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський під час публічного звіту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в штаті міністерства працює вже 135 чоловік. Загальний штат, затверджений міністерством, 333 штатні одиниці. Таким чином, на сьогодні ми укоплектовані вже кількісно на понад 30%", - розповів Уруський.

Він додав, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, і це дасть змогу розблокувати конкурсні набори на вакантні посади у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні і в цілому закон щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

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На позачерговому засіданні 23 лютого народні депутати врахували пропозиції Президента до цього закону, що передбачає виключення обмежень щодо повноважень в.о. міністра у перші 60 днів роботи.

Закон також передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

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