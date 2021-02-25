Україна зацікавлена у спільних з бізнесом США інвестпроєктах морського сектору – Криклій

Україна відкрита для впровадження перспективних інвестиційних проєктів у морському секторі у співпраці з американським бізнесом.

На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час вебінару, присвяченого Програмі модернізації морської інфраструктури в Україні, який відбувся під егідою Посольства США в Україні, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

«Ми відкриті для інвесторів і впровадження перспективних інвестпроєктів у морській галузі у співпраці з американським бізнесом і з радістю запрошуємо інвестувати в Україну», - сказав Криклій.

Очільник міністерства поінформував про успішний досвід реалізації перших концесійних проєктів у морських портах «Ольвія» та Херсон, а також поділився планами відомства у впровадженні наступних концесій у галузі.

«Зараз ми перебуваємо в процесі підготовки концесійних проєктів у морських портах Бердянська, Ізмаїла, Маріуполя. Також готуємо проєкт концесії пасажирського термінала в морському порту «Одеса», концесію залізнично-поромного комплексу та контейнерного термінала в Чорноморському порту», - зазначив міністр.

Так, у співпраці з ЄБРР та IFC Міністерство інфраструктури працює над забезпеченням успішного запуску тендерів щодо 2-х вищезазначених концесійних проєктів у порту Чорноморська. Наразі триває розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування (пре-ТЕО) за проєктом концесії першого та контейнерного терміналів. Очікується, що концесійні тендери за обома проєктами будуть оголошені до кінця цього року. У разі успішної реалізації цих проєктів передбачається залучення до 110 млн доларів інвестицій.

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Участь у заході також взяли тимчасова повірена у справах США Посольства США в Україні Крістіна Квін, заступник державного секретаря з питань торгівлі США Девід де Фалько, голова Проєктного офісу «SPILNO» Тарас Бойчук, директор Команди підтримки реформ Мінінфраструктури Ірина Кошель, представники Посольства США в Україні, ЄБРР, Міжнародної фінансової корпорації розвитку США, Експортно-імпортного банку США, Deloitte, Ernst & Young, ADM Ukraine LLC, AVELLUM, Baker & McKenzie, Aon Ukraine, CHS Ukraine LLC та інших компаній.

Учасники заходу також обговорили можливу участь представників американського бізнесу в реалізації перспективних проєктів державно-приватного партнерства у дорожній галузі.