Криклій запросив Люксембург до участі в інфраструктурних проєктах

Україна зацікавлена та відкрита для реалізації нових інфраструктурних ініціатив та проєктів у співпраці з Великим Герцогством Люксембург.

На цьому наголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час переговорів з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань мобільності та громадських робіт Люксембургу Франсуа Баушем, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

«Ми цінуємо підтримку Великого Герцогства Люксембург і відкриті для реалізації нових спільних ініціатив і перспективних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту», - зазначив Криклій.

Сторони обговорили перспективи можливої співпраці за кількома інфраструктурними напрямками. Криклій запросив люксембурзьку сторону до участі в концесійних проєктах. Українська сторона також виявила зацікавленість в обміні досвідом з Люксембургом у впровадженні екологічного і доступного громадського транспорту.