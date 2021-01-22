Турецький бізнес виявляє інтерес до проєктів розвитку порту Чорноморськ - Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій поінформував представників турецьких компаній про можливість участі в реалізації двох проєктів у портовій галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства за результатами робочої зустрічі 21 січня.

«Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів робочу зустріч з представниками турецьких компаній «CLK» (Çalık холдинг), «Busserk» та групи компаній «НІКО». Сторони обговорили перспективи співпраці у розвитку портової галузі України», - йдеться у повідомленні.

За словами Криклія, наразі Мініфраструктури зосереджено на підготовці низки концесійних проєктів.

Перші серед них, уточнив глава відомства, «проєкти концесії залізнично-поромного комплексу та першого і контейнерного терміналів порту «Чорноморськ». Обидва ці проєкти вже включено до затвердженого Урядом України переліку 100 пріоритетних інвестпроєктів для держави на найближчі 3 роки.

Міністр наголосив, що вже створено окрему робочу групу з питань впровадження проєктів ДПП у Чорноморському морському порту, триває розробка пре-ТЕО концесії першого і контейнерного терміналів порту за підтримки ЄБРР та IFC, а також відбір консультантів на розробку ТЕО концесії залізнично-поромного комплексу.

За умови позитивних результатів очікується, що пре-ТЕО по проєкту першого та контейнерного терміналів буде підготовлене в березні 2021 року, а робота над ТЕО проєкту залізнично-поромного комплексу розпочнеться у квітні. Конкурси по обох проєктах планується оголосити до кінця 2021 року.

У разі успішної реалізації обох проєктів вони дозволять залучити понад 100 млн дол. інвестицій, заявляють у міністерстві.

Криклій висловив подяку турецьким компаніям за зацікавленість до портової галузі України та поділився першими успіхами у впровадженні проєктів державно-приватного партнерства – передачею в концесію морських портів «Ольвія» і Херсон із загальним обсягом інвестицій близько 134 млн дол.

Участь у заході взяли генеральний директор компанії «CLK», представник Çalık Holding China & Silkroad Яхья Абдуллахоглу, генеральний директор компанії Busserk Емра Гезгін, генеральний директор групи компаній «НІКО» Андрій Шелюг, генеральний директор дочірнього підприємства «Український Термінал» групи компаній «НІКО» Денис Фоменко, голова Проєктного офісу «SPILNO» Тарас Бойчук, інші представники компаній та Мінінфраструктури.