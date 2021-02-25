Кирило Тимошенко: Співпраця державної і місцевої влади переходить на новий рівень

У 2021 році державна влада переходить на новий рівень реалізації проєктів у співпраці з місцевою владою.

Про це під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив заступник голови Офісу Президента України, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.

Тимошенко наголосив, що в рамках програми Президента «Велике будівництво» в 2020 році державна і місцева влада зробили прорив за кількістю збудованих об'єктів інфраструктури. Цю високу планку необхідно підтримати у поточному році та перейти на новий рівень проєктів, зазначив він.

«Наша з вами мета на цей рік – мінімум 4,5 тис. км доріг державного значення, аби українці подорожували один до одного та дізнавались більше про свою країну. 2000 км доріг місцевого значення – саме тих, по яких їздять більшість населення, що не проживають у великих обласних центрах. Побудуємо з вами нові та реконструюємо існуючі школи, садочки, спортивні об'єкти», – сказав заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, у співпраці з місцевою владою буде реалізований ще цілий ряд проєктів, запланованих на 2021 рік, зокрема «Велика реставрація» культурної спадщини та розвиток регіональних аеропортів.

«Ми запускаємо реконструкцію регіональних аеропортів по країні, аби кожен зміг літати. Літати до Києва у справах, літати в Одесу та Херсон на море, до Карпат взимку на гірськолижні курорти, і головне – українські курорти. Вже цього року ми починаємо оновлення злітних смуг у Житомирі, Рівному, Чернівцях, Полтаві, Кривому Розі та багатьох інших містах України», – повідомив він.

У 2021 році також розпочнеться будівництво величезного медичного містечка у Краматорську. А через кілька місяців закінчиться реконструкція і поставка медичного обладнання у 200 приймальних відділень у лікарнях по всій Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, за оцінками експертів Київської школи економіки (KSE), реалізація президентської програми «Велике будівництво» збільшить ВВП України у найближчі 5 років на 2,2%.