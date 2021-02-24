Клініку-довгобуд на Арабатській Стрілці планують включити до «Великого будівництва»

На Херсонщині недобудовану клініку відновного лікування професора Козявкіна на Арабатській Стрілці Генічеського району Херсонщини пропонують включити до програми «Велике будівництво» як багатофункціональний реабілітаційний центр «InterMedicalEcoCity».

Як передає Укрінформ, про це заявив на спеціальній сесії Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Інфраструктура» тимчасовий виконувач обов’язків голови Херсонської ОДА Сергій Козир.

«Це об’єкт лікувального напрямку – бальнеологічний курорт Екомістечко. Це стратегічний проєкт створення багатофункціонального реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity» на Арабатській Стрілці…Проєкт розпочатий, він вже має ступінь готовності близько 80%, зараз потрібно залучити інвесторів для того, щоб його реалізувати…», - розповів Козир.

За його словами, розвиток проєкту можливий саме за умови його включення до програми «Велике будівництво». Наразі необхідна реструктуризація поточної заборгованості за банківським кредитом - це потребує допомоги центральних органів виконавчої влади, щоб зрушити проєкт з місця, наступне завдання – знайти інвесторів, адже необхідно залучити близько 11,3 млн дол.

Він відзначив, що унікальність проєкту у тому, що пацієнтів лікуватимуть за методом Козявкіна, надавати допомогу людям з захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату, постраждалим внаслідок травм. Метод Козявкіна розроблений понад 30 років тому, офіційно визнаний урядом України, відомий у світі, зазначив керівник ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, роботи з будівництва клініки професора Козявкіна на Арабатській Стрілці Херсонщини розпочалися у 2005 році.

Фото: investigator.org.ua