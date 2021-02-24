Уряд схвалив план заходів щодо системи пожежної безпеки у Зоні відчуження

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження "Про затвердження комплексного плану заходів зі створення та відновлення системи пожежної безпеки на території Зони відчуження та Зони безумовного обов'язкового відселення на 2021-2024 роки".

Як передає кореспондент Укрінформ, проект розпорядження на засіданні Кабінету Міністрів представив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Проектом розпорядження пропонується затвердити комплексний план заходів зі створення та відновлення системи пожежної безпеки на території Зони відчуження та Зони безумовного обов'язкового відселення на 2021-2024 роки", який має надзвичайно важливе значення для створення умов щодо запобігання пожеж", - сказав Абрамовський.

План заходів передбачає створення відомчої пожежної охорони ДСП "Північна пуща", яка здійснюватиме охорону від пожеж на території 260 тис. га Зони відчуження.

Також передбачається розрозблення проекту протипожежного впорядкування територій Зони відчуження, забезпечення створення системи раннього виявлення пожеж на території Зони відчуження, створення протипожежних смуг та розривів, мінералізованих смуг, доріг протипожежного призначення, приведення до належного стану квартальних просік на території Зони відчуження, створення системи єдиного цифрового радіозв'язку, будівництво та реконструкцію приміщень і боксів пожежних станцій ДСП "Північна пуща", створення резервів паливно-мастильних матеріалів для ДСП "Північна пуща".

Проєкт акту схвалено з п'ятиденним доопрацюванням.

Розпорядження розроблялось на виконання двох Указів Президента України - №512/2019 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та №556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи"; рішення протоколів засідання Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які було проведено під головуванням прем'єр-міністра; на виконання доручення голови уряду подати відповідний проект Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, чорнобильська Зона відчуження отримала офіційні бренд і логотип.