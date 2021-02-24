Частину «труби Медведчука» арештували - НАБУ

На частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» накладено арешт.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро у Телеграмі.

На частину нафпродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» накладено арешт / Фото: НАБУ

“За клопотанням НАБУ і САП, ВАКС наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Майно передадуть в управління АРМА”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що арешт ініційований в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу, що проходить територією України, суб’єктам господарювання, які можливо причетні до Російської Федерації. Цю схему НАБУ та САП розслідують із 2017 року.

Детективам вдалося не тільки зібрати докази незаконного заволодіння трубопроводом, але й детально вивчити можливість повернення його державі. Для цього проводилися наради з представниками Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна, інформують у бюро.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс", ввівши у дію рішення РНБО.

ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» зі статутним капіталом 105,56 млн грн належить «Нафтобітумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% якої пов’язують із Віктором Медведчуком) та Анатолію Шеферу (1%).

На думку експертів, націоналізація нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" призведе до зупинки постачань по магістралі, але не викличе дефіциту й істотного зростання цін на дизельне пальне. Про це, зокрема, йдеться в аналізі ситуації від Консалтингової групи "А-95".

Щодо цін, експерти не виключають незначного, в межах 1–1,5%, підвищення гуртових цін на ДП у центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося "трубопровідне" дизпальне.

НАК "Нафтогаз України" є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртранснафта". Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Нафтогаз одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Укртранснафти.

Фото: НАБУ