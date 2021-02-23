Україна не має залежності від постачання дизеля через «ПрикарпатЗахідтранс»

Україна не має залежності від постачання дизеля через «ПрикарпатЗахідтранс»

Укрінформ
Україна не має залежності від постачання дизельного пального через нафтопродуктопровід "ПрикарпатЗахідтранс", щодо якого Рада національної безпеки й оборони України 19 лютого ввела санкції.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це в ефірі "Свободи слова" заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Немає критичної залежності від постачання дизеля через цю трубу. Особливо, враховуючи, що дизель через цю трубу йде не лише в Україну, але й у Європу. Є світовий ринок дизелю: навіть якщо не буде постачання з Росії або з Білорусі, ми будемо закуповувати дизель на світовому ринку", - сказав Вітренко.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс", ввівши у дію рішення РНБО.

На думку експертів, націоналізація нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" призведе до зупинки постачань по магістралі, але не викличе дефіциту й істотного зростання цін на дизельне пальне. Про це, зокрема, йдеться аналізі ситуації від Консалтингової групи "А-95".

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Щодо цін, експерти не виключають незначного, в межах 1–1,5%, підвищення гуртових цін на ДП у центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося "трубопровідне" дизпальне.

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