Україна не має залежності від постачання дизеля через «ПрикарпатЗахідтранс»

Україна не має залежності від постачання дизельного пального через нафтопродуктопровід "ПрикарпатЗахідтранс", щодо якого Рада національної безпеки й оборони України 19 лютого ввела санкції.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це в ефірі "Свободи слова" заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Немає критичної залежності від постачання дизеля через цю трубу. Особливо, враховуючи, що дизель через цю трубу йде не лише в Україну, але й у Європу. Є світовий ринок дизелю: навіть якщо не буде постачання з Росії або з Білорусі, ми будемо закуповувати дизель на світовому ринку", - сказав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс", ввівши у дію рішення РНБО.

На думку експертів, націоналізація нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" призведе до зупинки постачань по магістралі, але не викличе дефіциту й істотного зростання цін на дизельне пальне. Про це, зокрема, йдеться аналізі ситуації від Консалтингової групи "А-95".

Щодо цін, експерти не виключають незначного, в межах 1–1,5%, підвищення гуртових цін на ДП у центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося "трубопровідне" дизпальне.